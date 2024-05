VIDEO – Frosinone-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

CIOCIARI IN B − Frosinone-Udinese 0-1 nella trentottesima giornata di Serie A. Partita contratta, tesa e dominata più dall’attenzione che dall’esuberanza. Pericoloso nei primi minuti Brenner, che sollecita per due volte Cerofolini all’intervento. Anche i ciociari si rendono pericolosi, scontrandosi contro i riflessi mostruosi di Okoye, decisivo su Soulé al 18’ e sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo. La chance migliore è dell’argentino giallazzurro, che al 39’ su punizione prende in pieno la traversa. Nella ripresa, altro legno del Frosinone con Brescianini che incrocia di destro, sfiorando ancora il montante. è brillante per l’ennesima volta su un mancino a giro minaccioso di Zortea, allungato fuori dallo specchio della porta. L’Udinese ci prova con una zuccata di Lucca alta e un bolide di Samardzic che costringe Cerofolini e respingere coi pugni. Doppio squillo che preannuncia ciò che avverrà al 76’: lancio lungo dalle retrovie per Lucca, che di petto fa da sponda per il sinistro in semirovesciata di Davis. Nel finale, arrembaggio ciociaro, che al 95′ sfiora il pari con Valeri, ma la sua conclusione termina di poco al lato.

FROSINONE-UDINESE − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Frosinone-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.