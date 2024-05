Inter, ad Appiano Gentile non solo la grigliata: anche evento speciale

Oggi giornata particolare ad Appiano Gentile, non solo per la grigliata che ha seguito l’allenamento. L’Inter ne ha approfittato anche per un evento con i partner.

LE ATTIVITÀ – Tre giorni a Verona-Inter e oggi è andato in scena un allenamento mattutino ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi aveva a disposizione l’intera rosa e, al termine, si è consumata una grigliata. Un evento ormai tradizionale al termine della stagione alla Pinetina, con i giocatori che hanno portato con loro anche le rispettive famiglie. In aggiunta, si è tenuto un evento legato ai partner.

Inter, evento Meet&Greet per i partner ad Appiano Gentile

IL COMUNICATO – L’annuncio dell’Inter: “Una mattinata speciale ed emozionante. Nella giornata di giovedì è andato in scena l’Appiano Day Partner a cui hanno preso parte gli ospiti di Nike, Paramount+, LeoVegas.News, Pirelli, Socios, Bper, Gatorade. Gli ospiti presenti sono stati protagonisti di un’esperienza esclusiva dove hanno potuto assistere all’allenamento della squadra in vista dell’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona. Al termine della seduta è andato in scena il Meet&Greet con i Campioni d’Italia che hanno celebrato la vittoria della Seconda Stella con una sessione di fotografie e autografi. Un’esperienza straordinaria per gli ospiti dei partner che hanno potuto incontrare dal vivo e condividere la loro passione per l’Inter con i giocatori”.

Fonte: inter.it