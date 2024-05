Ternana-Bari, atto finale dei playout di Serie B! La decisione su Carboni

La Ternana e il Bari si giocano la permanenza in Serie B negli ultimo 90 minuti utili, dopo una gara di andata terminata in perfetta parità. L’allenatore della squadra umbra, Breda, ha preso la sua decisione su Carboni, giocatore in prestito dall’Inter. Di seguito le formazioni ufficiali

ULTIMI NOVANTA MINUTI – La Ternana e il Bari si giocano la permanenza in Serie B nella sfida di ritorno dei playout che andrà in scena alle 20.30 allo stadio Libero Liberati. Dopo una gara di andata terminata sull’1-1, la squadra umbra ha due risultati su tre a disposizione mentre i pugliesi sono condannati alla vittoria. L’allenatore della Ternana, Breda, ha preso la sua decisione su Franco Carboni, giocatore in prestito dall’Inter che sarà regolarmente in campo dal 1′. Di seguito le formazioni ufficiali.

Ternana-Bari, sfida di ritorno dei playout di Serie B: le formazioni ufficiali, Carboni titolare

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Casasola, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Amtucci, Faticanti, Luperini, Carboni; Pereiro, DiStefano

Bari (3-5-2): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita, Maiello, Benali, Ricci, Sibilli, Nasti