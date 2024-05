Inter, da Zhang a Oaktree l’obiettivo per il 2024/25 resta lo stesso

Nonostante il cambio di proprietà ufficializzato ieri tra la famiglia Zhang e il fondo californiano Oaktree, l’obiettivo principale per l’Inter in vista della prossima stagione resta sempre lo stesso.

NESSUN CAMBIAMENTO – Si sta ormai per concludere la stagione 2023-2024, che all’Inter ha portato il ventesimo scudetto dopo la vittoria nel derby contro il Milan, e la seconda stella. Ma anche lo storico passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang – con Steven non più il presidente nerazzurro – al fondo californiano Oaktree. Storico, appunto, perché si tratta della prima proprietà americana per quanto riguarda il club. Un cambiamento che non va però a intaccare quello che è l’obiettivo principale in vista della prossima stagione, quella 2024-2025.

Inter, il cambio di proprietà non modifica l’obiettivo principale

RICONFERMA – E di quale obiettivo stiamo parlando, se non quello della riconferma in Serie A? Dopo aver alzato il ventesimo scudetto, infatti, non bisogna fermarsi qui. Mantenendo l’ossatura principale della squadra, con i giusti innesti – tra cui i nuovi arrivi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski – l’Inter può infatti iniziare il prossimo campionato come la grande favorita. Riconfermarsi sarebbe una novità nelle ultime stagioni, dal momento che gli ultimi quattro campionati hanno visto sempre una vincitrice diversa. Dominare nuovamente il campionato sarebbe motivo di ulteriore prestigio, specialmente visto che il prossimo anno sulle maglie nerazzurre saranno presenti il tricolore e le due stelle.

ALTRI OBIETTIVI – Naturalmente non bisogna fermarsi qui. Se la riconferma in campionato è la priorità numero uno per l’Inter, per quanto riguarda il campo le sfide il prossimo anno porteranno anche alla nuova UEFA Champions League e soprattutto al tanto atteso Mondiale per Club. Occasioni non solo per aumentare il prestigio del club, ma anche a livello economico, tra premi e sponsorizzazioni. Un fattore da non sottovalutare per Oaktree, che sicuramente avrà un occhio di riguardo per quanto riguarda la parte economica.