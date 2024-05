Lautaro Martinez: «Orgoglioso! Rinnovo? Vi do una tempistica»

Lautaro Martinez è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Lazio, ultima partita casalinga della stagione per i Campioni d’Italia che sono stati ufficialmente premiati dalla Lega Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

GIOIA FINALE – Lautaro Martinez parla così al termine di Inter-Lazio: «Non vedevo l’ora di alzare la coppa perché è speciale: c’è la mia famiglia, i tifosi ed è l’ultima partita in casa per noi. Volevamo vincere ma abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per la Champions League. Sinceramente non mi aspettato tutto questo quando sono arrivato dall’Argentina ma abbiamo lavorato tanto e abbiamo meritato questo scudetto. Sono orgoglioso perché abbiamo fatto un’ottima stagione».

TANTO CUORE – Lautaro Martinez ripensa al derby con il Milan che ha di fatto consegnato lo scudetto ai nerazzurri: «Quanta Inter c’è nel mio cuore? Rimane tanto perché in quella partita (il derby con il Milan, ndr) c’era l’amaro delle eliminazioni in Coppa Italia e Champions League e della finale di Champions persa, sono tante cose che si accumulano. Tutto lì, è difficile fare un percorso di 38 gare e arrivare sopra tutti. Dobbiamo continuare così».

Lautaro Martinez parla anche della situazione legata a Steven Zhang che conseguentemente apre il discorso sul suo rinnovo di contratto

Lautaro Martinez, così come Giuseppe Marotta, non entra nel dettaglio della situazione societaria ma nello stesso tempo detta i tempi sul rinnovo di contratto: «Zhang? Sicuramente sono loro a cercare di gestire questa cosa, noi ci occupiamo del campo. Siamo tranquilli e oggi dobbiamo goderci la festa con la nostra gente e questo pubblico che è sempre stato al nostro fianco. Rinnovo? Anche questa situazione ha rallentato, ora non so cosa succederà ma sicuramente in questa settimana, prima della fine dobbiamo trovare un accordo».