Sensi, futuro ancora in Serie A? Un club spinge dopo l’Inter – CdS

Stefano Sensi lascerà l’Inter a fine stagione. O meglio, lascerà il club nerazzurro il 30 giugno alla scadenza del suo contratto. Un club di Serie A lo vorrebbe acquistare, i dettagli dal Corriere dello Sport.

CAMBIAMENTO – La carriera di Stefano Sensi è stato un calvario fino ad ora, gli infortuni hanno tarpato le ali di un giocatore che sarebbe potuto essere, ma non è stato. Il centrocampista ha il contratto in scadenza con l’Inter il 30 giugno, non rinnoverà ovviamente e lascerà definitivamente il club che nel lontano 2020 lo aveva consacrato ad altissimi livelli. Il suo futuro potrebbe però essere ancora in Italia, anche in Serie A.

Sensi-Inter, è la fine!

OFFERTA – Sensi, come confermato dallo stesso allenatore ex leggenda spagnola, ha attirato l’attenzione di Cesc Fabregas. Il tecnico del Como spinge per l’acquisto di un calciatore figlio del tiki-taka e perfetto per le trame dell’ex Arsenal e Barcellona. Il pressing di Fabregas per Sensi è reale, il giocatore di 28 anni ha ricevuto già una prima offerta. Il Como ha messo sul piatto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nei prossimi giorni si saprà di più sulla decisione di Sensi, che quindi ha grandi chance di giocare nuovamente.

fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta