Orsi insiste: «Dimarco gioca bene. L’errore solo dopo 20 secondi»

Fernando Orsi, ex giocatore di Serie A, non accetta chi sta parlando male della prestazione di Federico Dimarco in Italia-Albania. Il suo intervento su Radio Radio.

PRESTAZIONE – Federico Dimarco è stato bocciato da tutti, nonostante dopo quei 20 secondi abbia giocato molto bene. Fernando Orsi lo ripete e insiste sulla situazione: «Io ho letto le pagelle e tutti hanno dato a Dimarco 5. Ma che vuol dire? Ha fatto un errore, ma non l’ha fatto con i piedi, bensì con le mani. Poi è stato un errore dopo 20 secondi, non ha condizionato il resto della sua partita. Dimarco gioca bene, non gioca male. Più comprensibile quello di Calafiori sul finale, che era al suo esordio con l’Italia. Si può sbagliare, ci vuole calma. Per fortuna in porta abbiamo il giocatore più forte al mondo, che serve anche a quello»