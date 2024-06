Dumfries protagonista con l’Olanda! Rispetto all’Inter una differenza abissale

Denzel Dumfries si conferma uomo-chiave dell’Olanda anche contro la Polonia, nel match di esordio a Euro 2024 (vinto 2-1 dagli Oranje). Prestazione solida del laterale dell’Inter, con un dato che sorprende più di tutti.

PUNTO FISSO – Denzel Dumfries è uno dei pilastri della Nazionale dell’Olanda, e anche l’esordio a Euro 2024 contro la Polonia lo dimostra. Il laterale dell’Inter parte formalmente come terzino destro negli Oranje, ma in realtà spazia per tutta la lunghezza della sua corsia di riferimento. Stavolta non incrementa i suoi ottimi numeri offensivi (6 gol e 16 assist con l’Olanda), ma si conferma un pilastro assoluto della compagine di Ronald Koeman. E un dato risalta più di tutti nella sua prestazione. Soprattutto rispetto alle sue medie con la maglia dell’Inter.

TUTT’ALTRO GIOCO – Nel corso di Polonia-Olanda Dumfries gioca dall’inizio alla fine, senza mai uscire dal campo. Già questa è una bella differenza rispetto all’Inter, dove il suo impiego ammonta mediamente a 54 minuti per partita nell’ultima stagione. Ma a sorprendere non è tanto il mero dato del tempo in campo. Quanto il suo contributo al gioco degli Oranje. Perché, con 88 tocchi totali nel corso del match di esordio (fonte: Whoscored), Dumfries è l’olandese più coinvolto nel gioco. Tocca addirittura più palloni dei registi Jerdy Schouten (87) e Tijani Reijnders (56 tocchi). Numeri fuori da ogni logica, soprattutto se si considera che la sua media nell’ultima Serie A con l’Inter è di 32,8 tocchi a partita. La Nazionale di Koeman gioca in modo diverso dai nerazzurri, e gran parte di questa abissale differenza risiede qui. Tuttavia è l’ennesima dimostrazione dello status tecnico di Dumfries, un fattore da non sottovalutare in questa fase del mercato.