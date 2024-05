Lautaro Martinez irrita l’Inter. Si complica il rinnovo – TS

L’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez si siederanno presto a un tavolo per riaggiornarsi sulla questione rinnovo. Sono tanti i punti da definire, scrive Tuttosport.

LAVORO – Da mesi ormai, in casa Inter, tiene banco il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha da tempo giurato amore ai nerazzurri: al momento però – scrive Tuttosport – manca ancora qualcosa per chiudere l’accordo. Alejandro Camaño, agente dell’argentino, nella giornata di giovedì ha rilasciato delle dichiarazioni non sono piaciute alla dirigenza dell’Inter. L’ad Beppe Marotta, spesso, si è esposto e ha annunciato l’imminente fumata bianca, così come Lautaro Martinez che ha ripetuto a più riprese la volontà di voler prolungare. Contratto che scadrà nel giugno del 2026. Lautaro Martinez ha spiegato come manchino pochi dettagli alla firma.

RICHIESTA – Ad oggi però, scrive il quotidiano, questi dettagli sono alquanto pesanti, con l’entourage dell’argentino che chiede un adeguamento al di sopra delle possibilità. È questo l’ostacolo, il dettaglio, che sta rinviando l’accordo tra le parti. L’argentino prende 6 milioni più bonus: l’Inter nonostante voglia premiare il suo capitano, ha dei paletti che deve seguire. L’idea dei nerazzurri è di un’offerta di 8 milioni di base, a cui aggiungere bonus, molti legati ai risultati di squadra. La richiesta di Camano invece è da 10 milioni di euro netti a stagione a salire. L’Inter terrà il punto con Camaño in settimana prossima ma si aspetta un segnale concreto da parte di Lautaro Martinez per mettere subito le cose in chiaro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini