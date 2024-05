Verona-Inter, un ex dall’inizio! La probabile formazione di Baroni − CdS

La partita tra Verona e Inter è in programma domani sera alle 20.45. Al Bentegodi, possibile chance dall’inizio per un ex attaccante nerazzurro.

ULTIME − Meno uno a Verona-Inter, ultima giornata di campionato. Entrambe le squadre chiuderanno un campionato decisamente importante e con i massimi obiettivi conquistati: lo scudetto lato nerazzurro e la salvezza in anticipo (un turno) per gli scaligeri di Marco Baroni. Al Bentegodi quindi clima di festa e serenità con la voglia di chiudere bellezza e darsi un arrivederci all’anno prossimo. Simone Inzaghi cambierà diversi interpreti per il match di domani, con ben 8 cambi su 11 rispetto al pareggio contro la Lazio. Baroni potrebbe concedere l’ultima passerella ai suoi.

Verona-Inter, la probabile formazione di Baroni

EX FAVORITO − Il Verona vorrà chiudere bene la stagione dopo aver ottenuto la salvezza con una giornata di anticipo vincendo sul campo della Salernitana per 1-2. Giocherà dall’inizio Micheal Folorunsho, il quale è stato convocato da Spalletti per il pre-raduno di venerdì prossimo in ottica Euro 2024. Ma occhio ad un ex dell’Inter come Federico Bonazzoli. Il classe 1997, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, con tanto di esordio nel maggio del 2014 contro il Chievo, è favorito sul polacco Swiderski. Per Bonazzoli tre e un assist in 24 partite complessive, giocate tutte in Serie A. La probabile formazione del Verona secondo il Corriere dello Sport:

(4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli.