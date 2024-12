Mkhitaryan disegna calcio in Inter-Parma: anche i tifosi lo premiano!

Henrikh Mkhitaryan un ottima prestazione e grandi emozioni nel corso di Inter-Parma. I tifosi nerazzurri lo premiano con un ulteriore riconoscimento all’indomani dal match.

ALTI LIVELLI – Alla soglia dei trentasei anni – che compirà solo a gennaio del 2025 – Henrikh Mkhitaryan continua a lasciare a bocca aperta i suoi tifosi ma anche tutti gli amanti del bel calcio. Anche in Inter-Parma il centrocampista armeno si è distinto, rendendosi artefice di una delle sue migliori prestazioni dall’inizio della stagione. Quest’anno anche lui, come gran parte dei nerazzurri, ha fatto fatica ad ingranare immediatamente. Ma partita dopo partita il numero ventidue sta raggiungendo i livelli a cui aveva abituato nell’anno della seconda stella e Inter-Parma lo dimostra chiaramente.

Mkhitaryan, non solo MVP di Inter-Parma: la scelta è dei tifosi!

ULTERIORE RICONOSCIMENTO – In Inter-Parma, vinta 3-1 dai nerazzurri, Mkhitaryan disegna e detta calcio. Il centrocampista manda a segno prima Federico Dimarco, per il bellissimo gol che sblocca il match, e poi Nicolò Barella per il raddoppio. In quest’ultimo caso l’apertura prodotta dall’armeno è magistrale e denota tutta la sua esperienza e classe. Non può che essere lui l’MVP di Inter-Parma, come ha decretato la Lega Serie A al termine della sfida di San Siro. Ma le emozioni e i riconoscimenti per Mkhitaryan non sono finiti qui. All’indomani del match, infatti, il club nerazzurro fa sapere che è stato eletto Man Of The Match anche dai suoi stessi tifosi, che hanno potuto votare per la rubrica “MOTM” di Qatar Airways.