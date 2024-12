Inter-Como, Inzaghi sceglie il centrale di difesa! La probabile formazione

Inter-Como è in programma allo Stadio San Siro alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi per il match.

LA SFIDA – Inter-Como rappresenta un incontro molto importante per i nerazzurri, i quali devono rispondere alla vittoria di tutte le altre pretendenti alla conquista dello scudetto. Le vittorie ‘sofferte’ di Napoli e Atalanta, rispettivamente contro Genoa ed Empoli, pongono i meneghini di fronte all’esigenza di non mancare all’appuntamento con i tre punti. A sfidare l’Inter ci sarà una squadra che ha dimostrato di poter valere più del quindicesimo posto ora occupato in classifica, come si evince dalle prestazioni e dai risultati offerti contro top club come Atalanta e Roma, entrambi battuti in questo campionato.

Inter-Como, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Como, Simone Inzaghi dovrebbe affidare ad Alessandro Bastoni le chiavi della difesa, optando per Yann Bisseck come braccetto destro e Carlos Augusto come difensore di sinistra. A centrocampo, molto probabile il ritorno dal primo minuto di Nicolò Barella, insieme al quale saranno presenti tutti i calciatori cui si affida generalmente il tecnico piacentino in Serie A. Ciò sia a centrocampo e sugli esterni, con il rientro di Federico Dimarco e Denzel Dumfries, che in avanti, con Lautaro Martinez che affiancherà Marcus Thuram dall’inizio.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.