Inter-Como probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Inter-Como e le probabili formazioni in Serie A, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 17ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità nell’undici iniziale inzaghiano

MILANO – Secondo Monday Night consecutivo per l’Inter di Simone Inzaghi, che appena prima della Vigilia di Natale si rituffa sul campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e ospita il Como di Cesc Fabregas a San Siro. Terzo posto in Serie A a quota 34 punti da consolidare e incrementare alle spalle di Atalanta (40) e Napoli (38), in attesa di recuperare la trasferta di Firenze. Ospiti quindicesimi in compagnia di Hellas Verona e Parma (15). Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Como e le probabili formazioni in Serie A, ma esclusivamente dal lato nerazzurro.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: –

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

GIOCATORI FUORI LISTA SERIE A: 97 A. Radu.

GIOCATORI U22 IMPEGNATI IN PRIMAVERA 1: 52 Berenbruch.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 12 Di Gennaro (distorsione); 15 Acerbi (elongazione), 28 Pavard (distrazione), 36 Darmian (contusione).

Inter-Como probabili formazioni Serie A: la formazione dell’Inter di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– In difesa Palacios (35%) insidia Carlos Augusto (65%) nel caso in cui non venga rischiato de Vrij.

– A centrocampo Barella (45%) potrebbe tornare dal 1′ ma Frattesi (55%) resta ancora favorito.

– In attacco Correa verso il recupero ma andrà ad arricchire la panchina con Arnautovic e Taremi.

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 A. Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 23 Barella, 42 Palacios, 50 Aidoo, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Como LIVE su Inter-News.it

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Como in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Milano per scoprire le ultime dai campi per le probabili formazioni. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:15 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati sia nel pre sia nel post-partita.