Conceição: «Inter in difficoltà! Il Milan può fargli questo»

Sérgio Conceição, allenatore del Milan, al termine della partita contro l’Inter ha parlato direttamente in conferenza stampa nella pancia di San Siro.

PAREGGIO – Sérgio Conceição, al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’allenatore del Milan dopo aver archiviato il pari nell’andata del derby di Milano: «L’atteggiamento e l’approccio ci sono stati dal primo all’ultimo minuto. Durante la partita abbiamo sbagliamo qualcosa, ma la gara è stata equilibrata. Avevamo davanti una squadra forte che si conosce molto bene. La gara di ritorno sarà importante per entrambe, mancano ancora altri 90′ minuti. C’è un po’ di ramamrico per non aver tenuto il risultato, ma adesso pensiamo al campionato. Poi penseremo a vincere il ritorno per prenderci la finale. Ho l’impressione che il Milan possa mettere in difficoltà l’Inter».