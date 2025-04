Correa, altro giro altra corsa: in Milan-Inter alla ricerca del riscatto!

Joaquin Correa dovrebbe partire titolare nella sfida tra Milan e Inter, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma oggi 2 aprile alle ore 21.

LA SFIDA – Joaquin Correa guarda a Milan-Inter come l’occasione ideale per riscattarsi dopo la prova opaca disputata contro l’Udinese. Nell’ultimo turno di Campionato, infatti, l’argentino si è distinto per una scarsa propensione ai contrasti, al recupero del pallone e al mantenimento della sfera per far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Il suo ingresso non ha dato alla formazione nerazzurra quei benefici auspicati da Simone Inzaghi, anzi: il suo approccio molle durante un contrasto con Oumar Solet ha innescato l’azione personale del difensore francese, nel corso di Inter-Udinese, che è valsa l’1-2 ai friulani. Contro il Milan, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, sarà essenziale evitare il riprodursi di un tale atteggiamento nei duelli con gli avversari rossoneri.

Correa, Milan-Inter per incidere come auspicato

LO SCENARIO – La speranza di Inzaghi è di poter assistere a una versione diversa di Correa, riconducibile a quella ammirata a Verona. In quell’occasione, l’argentino si è reso protagonista di una prestazione condita da voglia, determinazione, intraprendenza e coraggio. Associando a tali importanti ingredienti anche un contributo sostanziale in zona gol, con 1 rete e 2 assist messi a segno nell’arco dell’incontro. Su queste basi, Correa può aspirare ad influire in maniera positiva nell’incontro con i cugini rossoneri. Rinnovando le speranze, al momento davvero risicate, di essere confermato nella prossima stagione.