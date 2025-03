Chi è Luis Henrique: la scheda del nuovo profilo sulla lista dell’Inter

Luis Henrique è finito nella lista dell’Inter. Ecco chi è il giocatore brasiliano, in forza al Marsiglia, che piace alla dirigenza nerazzurra.

NUOVO NOME – Luis Henrique è finito nel mirino dell’Inter. E a confermarlo i colleghi di Sky Sport. Il ragazzo del Marsiglia piace tanto alla dirigenza nerazzurra, che ha già chiesto informazioni al club francese. Ad oggi si tratta solamente di un interesse, ma chissà se in futuro, magari in estate, possa arrivare una brusca e importante accelerata. Luis Henrique, entrando nello specifico del giocatore, è un ragazzo classe 2001. In questa stagione in Francia sta letteralmente esplodendo sotto l’egida dell’italiano Roberto De Zerbi: nove gol e sette assist in ventinove partite stagionali tra Ligue 1 e Coppa di Francia.

Luis Henrique, il ragazzo che piace all’Inter: estro e grande velocità

RUOLO – Insomma Luis Henrique è quel profilo che manca tuttora nella rosa dell’Inter. Si tratta infatti di un esterno che può ricoprire sia il ruolo di ala sinistra in un 4-3-3 ma anche l’esterno di destra. All’occorrenza ha anche svolto soprattutto al Botafogo pure il ruolo del trequartista. Il brasiliano, 23 anni, è un giocatore dal dribbling facile, uno dei quei giocatori capaci di creare superiorità numerica e saltare l’uomo nell’uno contro uno.

ORIGINI – Il ragazzo cresce nelle giovanili del Tres Passos, squadra della sua città natale (Joao Pessoa). Dopodiché si trasferisce al Botafogo. Ed è proprio dal club brasiliano, che il Marsiglia lo acquista nell’estate del 2020 per circa 12 milioni di euro. Qui ha bisogno di qualche periodo di adattamento con il calcio europeo, ecco perché il club francese decide nel 2022 di prestarlo nuovamente al Botafogo. Il rientro, nuovamente, al Marsiglia nell’agosto del 2024 lo sblocca definitivamente. In Francia arriva un giocatore nuovo e rigenerato. E sotto Roberto De Zerbi ottiene fiducia e spazio: i numeri, sopra citati, parlano per lui.

PREZZO – Luis Henrique ha contratto in scadenza nel 2028 e ad oggi il suo cartellino si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro. Il brasiliano è rappresentato dall’agenzia Roc Nations, rappresentante peraltro di Federico Dimarco all’Inter. Inoltre, ha giocato per qualche mese pure con Valentin Carboni. L’argentino, infortunatosi al crociato, ha poi fatto rientro all’Inter a gennaio.