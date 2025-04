Moviola Milan-Inter: Fabbri si inventa l’ammonizione di Bisseck

Milan-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MILAN-INTER, PRIMO TEMPO – Ci sono poche contestazioni nelle due aree, ma riesce lo stesso a sbagliare tanto. Come al 19′, quando Malick Thiaw falcia Marcus Thuram: c’è vantaggio (giusto), c’è un successivo fallo di Theo Hernandez su Yann Bisseck (giusto), ma il giallo è solo per il francese e non anche per il tedesco. Alla mezz’ora si lamenta Thuram dopo una giocata in area, ma Rafael Leao tocca prima col fianco e solo dopo col giallo: non punibile. Fallo di Tijjani Reijnders su Joaquin Correa a palla scaricata (39′), rischia il giallo. Che non arriva un minuto dopo a Christian Pulisic per intervento su Nicolò Barella diretto centrale, qui è quantomeno coerente perché aveva fatto lo stesso con Davide Frattesi su Reijnders in precedenza.

Moviola Milan-Inter: per l’arbitro Fabbri voto 5

MOVIOLA MILAN-INTER, SECONDO TEMPO – Giallo dalla panchina per Francesco Acerbi, che mentre si scalda ha un battibecco con Alejandro Jiménez. Il problema è che manca il cartellino anche per lo spagnolo, visto che stava litigando praticamente con chiunque nella circostanza. Ed è invece clamorosamente inventata l’ammonizione per Yann Bisseck al 57′, quando tiene a distanza con la mano sul petto Rafael Leao, che si butta toccandosi la faccia (mai sfiorata dall’avversario) in una situazione dove aveva fatto fallo in attacco lui. Ininfluente, sul gol di Hakan Calhanoglu, la posizione di Matteo Darmian che è di molto fuori dalla traiettoria del tiro. Sempre il turco, all’80’, doveva essere ammonito per un intervento in scivolata su Reijnders, dove Michael Fabbri dice palla (non era così). Sempre Reijnders all’89’ col piede alto su Alessandro Bastoni: giallo. Pochi tre minuti di recupero.