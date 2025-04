Abraham: «Non siamo felici! Ma vogliamo vincere la Coppa Italia»

Tammy Abraham, attaccante del Milan, dopo la partita terminata 1-1 contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa.

COMBATTERE – Tammy Abraham, al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole dell’attaccante Milan dopo aver archiviato il pareggio nel derby di Milano: «Oggi sono felice per il gol e per la squadra. Non abbiamo vinto quindi non siamo contenti, dovremo combattere per la prossima partita, ed essere consapevoli che siamo una buona squadra. Una stagione difficile, però abbiamo altre partite. Ogni partita è una finale, vogliamo arrivare in Europa e vincere la Coppa Italia. La stagione non è ancora finita. Futuro? Non lo conosco, il Milan è un grandissimo club. Restare a Milano non dipende solo da me».