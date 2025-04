Conceicao troppo convinto: «Non la solita Inter. Milan, partita intelligente»

Sergio Conceicao si è pronunciato nel post-partita di Milan-Inter, sfida conclusasi con il punteggio di 1-1. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Sergio Conceicao ha così parlato a Canale5 al termine di Milan-Inter: «Aspettiamo la gara di ritorno, abbiamo la possibilità di andare a Roma per disputare una finale cui teniamo tanto. Ringrazio il pubblico e i miei calciatori, è stata una gara equilibrata contro un avversario difficile che si conosce molto bene. Noi abbiamo fatto una partita intelligente, sono contento di questo. Non ho visto un’Inter in grado di fare quello che fa normalmente: ci hanno creato qualche problema su calcio piazzato nel primo tempo, mentre nella seconda frazione abbiamo avuto entrambi delle occasioni: penso che il risultato sia giusto, è stata una partita equilibrata. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al nostro obiettivo di qualificarsi alla finale di Coppa Italia e vincere».

Conceicao analizza Milan-Inter

LA CONSIDERAZIONE – Conceicao ha poi proseguito: «Quando sono più bassi, si trovano maggiormente in difficoltà. Se fossimo stati più bravi nella circolazione veloce del pallone, come avevamo lavorato per farlo, avremmo creato ulteriori problemi all’Inter. Avremmo dovuto fare di più, è vero, ma loro sono bravi a gestire la palla e ad addormentare la partita… c’è l’avversario».

IL PERCORSO – Conceicao ha così concluso: «Io sono qui da tre mesi, abbiamo disputato due partite in Supercoppa e poi giocato una serie di sfide ogni tre giorni. Da qualche settimana ho la possibilità di lavorare di più con la squadra: so che può sembrare una scusa, ma l’intensità è diversa grazie a questa nuova situazione. Stiamo cercando di dare risposte ai problemi avuti negli ultimi incontri. Oggi, per esempio, ho visto una squadra più in linea con quello che piace a me».