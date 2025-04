Inzaghi: «Su gol Abraham rimpallo clamoroso! Arrivati fin qui con orgoglio»

Inzaghi ha parlato al fischio finale di Milan-Inter, partita andata in scena a San Siro e valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata a Mediaset

SACRIFICIO- Simone Inzaghi ha parlato così dopo Milan-Inter: «È stato un derby, potevamo andate in vantaggio nel primo tempo con de Vrij e sull’ultima incursione di Frattesi. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo, l’episodio loro ci ha aiutato e abbiamo fatto meglio creando tantissime occasioni contro una squadra forte. Non è facile giocare contro il Milan, è stato un derby fatto molto bene dai miei, stasera eravamo in 14 giocatori di movimento, avevo i ragazzi della Primavera che erano pronti. Ho chiesto un sacrificio a tutti, tra l’altro ho rivisto il primo gol dove c’è stato un rimpallo clamoroso tra Thuram e Frattesi che è finito nei loro piedi. Dalla panchina mi ero arrabbiato tantissimo. Poi è stato bravissimo Abraham».

NO RISCHI – Inzaghi prosegue: «La squadra non si è disunita, abbiamo aggiustato qualcosa e nel secondo tempo Maignan in due occasioni è stato bravissimo. Chiaramente non abbiamo fatto calcoli ma sapevamo che avevamo questa gara con ritorno tra 20 giorni, sperando di avere più scelte. I ragazzi secondo me hanno fatto benissimo, Dimarco e Arnautovic hanno avuto un affaticamento, insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarli perché tra qualche giorno avremo il Parma e dobbiamo cercare di salvaguardare tutti».

ORGOGLIO – Inzaghi prosegue parlando del mese di aprile, probabilmente decisivo su tutti i fronti: «Noi siamo arrivati ad aprile con tantissimo orgoglio perché abbiamo giocato le partite sempre con grande impegno, ora sappiamo che ce ne saranno tante ravvicinate. Il mio sogno da allenatore è avere tutti a disposizione, speriamo Dimarco e Arnautovic di averli al più presto. Poi aspettiamo il rientro del nostro Capitano, Dumfries e guardiamo con fiducia a ciò che sarà. Il mio gruppo ha una disponibilità e un attaccamento alla maglia che mi rende orgoglioso di essere il loro allenatore».

COMPLEMENTARI – Inzaghi chiude con una considerazione sulla prestazione della coppia d’attacco: «Correa-Thuram? Secondo me hanno fatto bene, avevano giocato insieme a Verona facendo grandissime cose. Poi abbiamo avuto problemi con entrambi e quindi non hanno giocato più insieme, è una coppia che mi piace perché è complementare. Sapevano di dover gestire le forze perché non avevo cambi e li ho ringraziati, è stata una partita molto fisica».