Inzaghi: «Inter con 14 giocatori di movimento! Grande reazione»

L’Inter di Inzaghi non riesce a vincere contro il Milan per il quarto derby su cinque in stagione, in attesa dell’ultimo fra tre settimane. L’allenatore ha parlato a Inter TV di quanto visto nella semifinale d’andata.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi sul pareggio per 1-1 nel derby Milan-Inter: «Siamo stati sempre dentro la partita. Volevamo un risultato positivo e l’abbiamo meritato, contro una squadra con qualità individuali e strappi. Ci voleva una grande reazione, è un risultato positivo che però ci vorrà altro alla fine del mese per andare in finale. Chiaramente vorremmo farla giù a Roma. Dovevamo gestire soprattutto gli uomini, perché ne avevamo quattordici di movimento con Marko Arnautovic e Federico Dimarco che non potevano entrare».

Inzaghi sull’attacco ridotto all’osso in Milan-Inter

BENE COSÌ – A Inzaghi soddisfano sia Joaquin Correa sia Marcus Thuram: «Benissimo. Si sono sacrificati, sapevano dall’inizio che dovevano giocare novanta minuti: molto molto bene. Chiaramente i portieri sono stati bravissimi, sia Mike Maignan sia Josep Martinez. Da ultimo sulle occasioni di Henrikh Mkhitaryan e Nicola Zalewski potevamo fare qualcosa in più, ma i portieri sono stati bravissimi. Problemi a sfidare il Milan? È un’ottima squadra, oggi meritavamo qualcosa di più ma abbiamo rispetto del Milan, perché è una squadra che ti può creare problemi».