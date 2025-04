Inter, caccia al difensore: Solet convince tutti! Sorpasso Bijol? La strategia – CdS

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto e garantire maggiore solidità alla retroguardia. Se nelle scorse settimane il nome di Jaka Bijol sembrava essere in cima alla lista dei desideri nerazzurri, la situazione è rapidamente cambiata dopo la sfida contro l’Udinese.

DIFESA DA RINFORZARE – L’Inter sta pianificando un innesto importante nel reparto arretrato, considerando l’età avanzata di Francesco Acerbi (37 anni) e Stefan de Vrij (33 anni). Con entrambi i giocatori a rischio di infortuni o cali di rendimento, la società vuole evitare di trovarsi in emergenza difensiva, come accaduto in alcune fasi della stagione. L’obiettivo è chiaro: acquistare un difensore centrale capace di adattarsi alla difesa a tre di Simone Inzaghi. Fino a qualche tempo fa, Bijol sembrava il profilo ideale, ma le difficoltà riscontrate nei match contro l’Inter e altre big hanno fatto calare le sue quotazioni. Oumar Solet, invece, ha scalato rapidamente posizioni nelle preferenze nerazzurre. Il difensore francese, arrivato all’Udinese a parametro zero dopo la rescissione con il Salisburgo, ha mostrato un rendimento costante e in crescita. Da gennaio a oggi ha collezionato 11 presenze da titolare, dimostrando solidità, capacità di lettura del gioco e una buona tecnica con il pallone tra i piedi.

Solet prende quota tra i difensori monitorati dall’Inter

STRATEGIA – La sua prestazione contro l’Inter ha rafforzato le convinzioni della dirigenza. Dopo un primo tempo con qualche difficoltà, nella ripresa ha chiuso ogni spazio e ha anche trovato il gol con un destro dalla distanza. Solo un grande intervento di Sommer gli ha negato la doppietta. Un altro punto a favore di Solet è la sua duttilità tattica: pur giocando da braccetto nella difesa dell’Udinese, viene considerato pronto anche per il ruolo di centrale. Il suo fisico imponente, la rapidità negli anticipi e la capacità di impostare da dietro lo rendono un’opzione intrigante per Inzaghi. L’unico ostacolo è il prezzo. L’Udinese, che lo ha tesserato a parametro zero, vuole monetizzare al massimo e difficilmente scenderà sotto i 20 milioni di euro.

