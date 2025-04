Inzaghi: «Arnautovic indisponibile come Dimarco! Correa benissimo»

Conferenza per Inzaghi nel post partita del derby pareggiato 1-1 contro il Milan, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. A seguire il commento dalla sala stampa del Meazza.

CONFERENZA STAMPA INZAGHI POST PARTITA MILAN-INTER

Soddisfatto della squadra, viste le tante assenze?

Sono stati bravissimi i ragazzi. Il primo tempo è stato equilibrato, dove ci sono state occasioni per entrambe le squadre: i portieri sono stati bravi, con la parata di Martinez e l’ultima di Maignan su Frattesi. Bisognava stare dentro la partita, poi chiaramente siamo entrati nel secondo tempo con un pizzico di sfortuna. Dovevamo stare attenti sul gol di Abraham, poi la squadra ha voluto il pareggio a tutti i costi e penso l’abbia meritato. E alla fine due grandi parate di Maignan su Zalewski e Mkhitaryan. Eravamo quattordici di movimento stasera, perché Arnautovic e Dimarco erano in panchina ma non utilizzabili: sono volutamente rimasti con la squadra. Quattordici di movimento in un derby, col Milan squadra di gamba, vuol dire essere stati bravissimi.

Chi può tornare per Parma?

Lautaro Martinez vediamo questi due giorni, ha lavorato bene gli ultimi tre: c’è speranza. Dumfries no, Arnautovic e Dimarco speriamo di sì: oggi non erano disponibili, però c’è fiducia per loro. Zielinski no, rientrerà Asllani dalla squalifica ma non ci sarà Barella. Non saremo quattordici, speriamo di arrivare a sedici-diciassette giocatori di movimento.

Dei derby giocati questo è quello con la miglior sensazione per Inzaghi?

Secondo tempo bene, nel primo con la palla potevamo fare di più. Poi davanti c’è un avversario che si chiama Milan, che è un’ottima squadra. Il secondo tempo benissimo, grandissima reazione e lucidi: dopo aver preso quel gol dopo due minuti volevamo arrivare al ritorno con un risultato positivo e ce l’abbiamo fatta. È il primo tempo, ci sarà il secondo in casa nostra e con i nostri tifosi.

Due derby persi e due pareggiati in questa stagione: ora arriva quello più importante.

Da quando sono qua ne abbiamo giocati tantissimi. Come ho detto prima è stato un derby equilibrato, abbiamo avuto più possesso e fatto più tiri in porta. Però il Milan era sempre pronto con le ripartenze: devi sempre rimanere attento.

Un giudizio di Inzaghi su Correa?

Benissimo, come Thuram. Sapevano dall’inizio che dovevano giocare novanta minuti, perché avevo solo un giocatore della Primavera. C’è grandissima soddisfazione per il Tucu ma per tutta la squadra: abbiamo ottenuto un pareggio e ci vorrà una vittoria davanti ai nostri tifosi per andare in finale.