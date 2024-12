Giua arbitro di Inter-Como: prima volta quest’anno! Coi lariani OK

Giua sarà l’arbitro di Inter-Como, partita della diciassettesima giornata di Serie A in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Olbia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.

PRIMA VOLTA – Sarà Antonio Giua di Olbia a dirigere la partita tra Inter e Como, posticipo che chiuderà la diciassettesima giornata di campionato. Per il fischietto sardo sarà la prima partita in stagione con l’Inter protagonista. Infatti, mai prima di stasera, almeno quest’anno, Giua ha diretta una partita della Beneamata. Quindi non ci sono precedenti recenti. Ma Giua ha comunque arbitrato l’Inter in passato e in particolare tre volte. Il bilancio è di tre vittorie, 15 gol fatti e solo due subiti. L’ultima volta il 10 maggio del 2024, con vittoria dell’Inter già campione d’Italia a Frosinone per 5-0. Poi ha diretto i nerazzurri il 16 luglio 2020 a Ferrara per Spal-Inter 0-4 e nell’ottavo di finale di Coppa Italia del 13 gennaio 2019 che ha visto a San Siro sfidarsi la Beneamata contro il Benevento, vittoria nerazzurra 6-2.

Giua arbitro di Inter-Como, il rendimento attuale

BILANCIO – Giua, prima di andare a dirigere Inter-Como, ha già arbitrato quattro partite di Serie A in questa stagione: ossia Verona-Juventus, Como-Verona, Genoa-Roma e Juventus-Venezia. Più tre partite di Serie B. In termini di provvedimenti, ha concesso un cartellino rosso e un calcio di rigore entrambi in partite di cadetteria. Ma al contempo, ha espulso per somma di ammonizioni Suslov, nella sconfitta del Verona sul campo proprio del Como.