Immobile cerca squadra, c’è l’Inter? L’indiscrezione dalla Turchia!

Ciro Immobile non sta vivendo un periodo positivo ad Istanbul con il Besiktas. L’attaccante pare stia cercando squadra, dietro c’è veramente l’Inter? Arriva l’indiscrezione dalla Turchia, precisamente da Fanatikcomtr.

ADDIO? – L’esperienza di Ciro Immobile in Turchia era iniziata come fosse un sogno. Gol in Supercoppa di Turchia e vittoria per il suo Besiktas. Sembrava l’inizio di una storia d’amore idilliaca con il mondo di Istanbul, ma poi è andato tutto diversamente. La squadra sta girando male, le vittorie mancano e il campionato è andato ormai perso. Immobile sta segnando meno e nelle ultime partite con Ole Gunnar Solskjaer ha giocato sempre meno.

Immobile-Inter, tutto vero? La conferma

MERCATO – A nemmeno un anno dall’addio alla Lazio e all’Italia Ciro Immobile potrebbe realmente tornare. L’attaccante, in accordo con il suo agente, sta cercando una nuova squadra in cui giocare per la prossima stagione. Il giocatore di Torre Annunziata, classe 1990, sarebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro, secondo quanto riporta Fanatikcomtr, ha mostrato interesse nei confronti della punta italiana. La presenza di Simone Inzaghi sarebbe il motivo principale di questo avvicendamento, arriveranno aggiornamenti nelle prossime settimane. Per ora non c’è nessuna trattativa in corso o prevista, semplice e puro interesse.