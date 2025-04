Berenbruch: «Tifo Inter da sempre, inimmaginabile giocare un derby!»

Pochi minuti per Berenbruch, quelli di recupero, ma che gli valgono lo stesso un’intervista. Il Primavera aggregato per Milan-Inter lo ha fatto a Inter TV.

TRE MINUTI CHE VALGONO – Thomas Berenbruch ha preso il posto di Joaquin Correa al 90′ del derby Milan-Inter: «Sicuramente un’emozione indescrivibile. Giocare un derby fino all’altro ieri non l’avrei mai potuto immaginare, poter giocare anche solo tre minuti per me tifoso dell’Inter da una vita… Ho guardato tanti derby in televisione, poterne giocare uno a San Siro mi rende molto contento. Sicuramente sono contentissimo di stasera, come sono stato contento un mesetto fa dell’esordio in Champions League. Era un’opportunità incredibile, sicuramente è un bellissimo ricordo. Mi fa piacere essere aggregato alla prima squadra, allenarsi con questi giocatori è un onore. Ma un pensiero va ai miei compagni della Primavera, mi è dispiaciuto non esserci ieri».

Berenbruch continua a sommare minuti con la prima squadra dell’Inter

L’EMOZIONE – Berenbruch su come ha vissuto il derby: «La tensione era palpabile. Partita bloccata sull’1-1, abbiamo avuto occasioni anche per vincere. Cercheremo di farlo al ritorno. Io sono contentissimo di questa opportunità, sia con la prima squadra sia con la Primavera: per noi giovani ogni minuto conta, è bellissimo giocare tante partite. Che sia UEFA Youth League, Champions League o Coppa Italia è uno stimolo continuo».