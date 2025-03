Inter-Udinese 2-1, pagelle: Dimarco pendolino 8, Arnautovic leader

L’Inter batte l’Udinese con il risultato di 2-1 e si porta momentaneamente a +6 sul Napoli. Federico Dimarco è un pendolino fino a quando rimane in campo, Marko Arnautovic è un leader. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 9 – Maestria assoluta con la palla tra i piedi. Un uomo in più nella fase di possesso, decisivo anche tra i pali nel secondo tempo con due parate clamorose.

Inter-Udinese, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Sulla destra passa qualche volta Atta, il francese è una diga e non si fa problemi. In grande spolvero!

FRANCESCO ACERBI 6.5 – In questo momento è così in forma che sarebbe in grado di fare avanti e indietro dall’attacco alla difesa senza perdere lucidità mai. Ed è ciò che fa in Inter-Udinese, dove lo si trova addirittura alto sulla fascia destra.

CARLOS AUGUSTO 6 – Alla solita quantità sta aggiungendo anche la qualità nell’uscita con la palla e l’intesa con Dimarco migliora notevolmente.

– dal 64′ YANN BISSECK 5 – La marcatura a distanza su Lucca rischia di trasformarsi in un gol dell’Udinese. Prestazione pessima difensivamente.

Inter-Udinese, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Solito lavoro esemplare sulla fascia destra, non manca all’appello nella sua solita prestazione sufficiente.

– dal 77′ NICOLA ZALEWSKI S.V.

DAVIDE FRATTESI 7 – Con lui in campo sembra che l’Inter giochi con il 3-4-3. Oggi è una punta aggiunta e ne approfitta segnando il secondo gol stagionale all’Udinese.

– dal 64′ NICOLÒ BARELLA 5.5 – Solet passa e il capitano gli lascia il tappeto rosso. Non lo ferma, nemmeno ci prova, poi subisce l’ammonizione e la conseguente squalifica.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Non solo fondamentale in fase di possesso, ma essenziale anche senza palla. Sta tornando ai livelli dello scorso anno e lo sta facendo nel momento decisivo.

– dal 64′ KRISTJAN ASLLANI 5.5 – Viene ammonito per un fallo obbligato su Pafundi, in generale con l’albanese i ritmi si abbassano e l’Udinese ne approfitta.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – L’armeno corre come un treno ed è il compagno perfetto di Dimarco. Due volte lo aspetta in sovrapposizione, due volte lo serve in profondità e due volte l’Inter segna nel primo tempo.

FEDERICO DIMARCO 8 – L’infortunio e la sosta pare gli abbiano fatto solo che del bene. Alla prima dallo stop fa due assist fotocopia e mette in mostra i polmoni ritrovati nel corso delle ultime settimane.

Inter-Udinese, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Con Solet la vita non è facile, ma rimane comunque il primo sbocco per ripartire in contropiede. Tecnicamente non sbaglia una volta e il duello con il difensore bianconero è uno dei più avvincenti.

MARKO ARNAUTOVIC 8 – È il migliore in campo non solo per il primo gol di giornata, ma anche per la qualità data alla squadra per 54 minuti. L’Inter con lui in campo ora è un’altra squadra. Ah, l’invenzione per l’inserimento di Frattesi in area di rigore era follia pura!

– dal 54′ JOAQUIN CORREA 5 – Si fa sempre anticipare e proprio da una di queste situazioni in uscita nasce il gol di Solet. Non mette grinta e non può che uscirne malissimo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Mancano Lautaro Martinez, Dumfries e Bastoni, eppure l’approccio alla partita è di un’energia incredibile e porta al 2-0 momentaneo nella prima mezz’ora. La squadra risponde bene, gioca un grande calcio nel primo tempo e fa vedere tutto il suo potenziale ai massimi livelli. Nella ripresa il gol di Solet a sorpresa ha messo in difficoltà i nerazzurri, che non hanno saputo gestire al meglio il vantaggio. L’importante è solo il risultato e va bene così!

Le pagelle degli avversari: l’Udinese di Runjaic

UDINESE – Okoye 6; Kristensen 5.5, Bijol 5.5, Solet 8; Ehizibue 6, Atta 6.5 (Payero 6), Karlstrom 6.5 (Zarraga 5.5), Lovric 6 (Bravo 6.5), Kamara 6 (Modesto 5.5); Ekkelenkamp 5.5 (Pafundi S.V.); Lucca 6.5 All. Runjaic 6.5