Josep Martinez: «Giocare la finale? Farebbe piacere a tutti! Ora il Parma»

Josep Martinez è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia che si è chiusa sul risultato di 1-1. Ecco di seguito quanto dichiarato a Mediaset dopo il triplice fischio

OBIETTIVI IMPORTANTI – Josep Martinez è intervenuto così al termine di Milan-Inter: «Sapevamo che era una squadra forte in transizione, abbiamo cercato di stare vicino ai giocatori che rimanevano dietro, qualche pericolo ce l’hanno creato. Non abbiamo iniziato bene la seconda parte di partita. Quanto mi farebbe piacere giocare la finale di Coppa Italia? Tantissimo, non solo a me ma a tutti i ragazzi. Stiamo lottando per obiettivi importanti, ora abbiamo il Parma e poi penseremo alla semifinale di ritorno».