Milan-Inter 1-1, un’incongruenza nelle statistiche di Coppa Italia!

Succede tutto nel secondo tempo della semifinale d’andata di Coppa Italia: con Hakan Calhanoglu che risponde all’iniziale vantaggio trovato da Tammy Abraham. Di seguito le statistiche di Milan-Inter.

LA PRESTAZIONE – Si è concluso da pochissimo il primo dei due atti della semifinale di Coppa Italia. Questa sera a San Siro il finale di Milan-Inter ha decretato un pareggio per le due formazioni, a segno con un gol per parte. Dopo un primo tempo privo di reti ma ricco di gioco, la sfida si è sbloccata all’inizio della ripresa con la realizzazione di Tammy Abraham al 47′. Subito dopo aver subito lo svantaggio i nerazzurri trovano reagiscono con impeto, senza però riuscire a trovare una risposta concreta immediata. Il pareggio, infatti, arriva al 67′ con il più famoso gol dell’ex: quello di Hakan Calhanoglu. Dalle statistiche di Milan-Inter di Coppa Italia emerge qualche dato interessante.

Le statistiche di Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia

I NUMERI – Il primo dato che balza all’occhio guardando le statistiche di Milan-Inter è la netta differenza di possesso palla fra le due squadre. A condurre il gioco a San Siro è la squadra di Simone Inzaghi, che detiene il 67% di possesso palla contro il 37% dei rossoneri. Numeri che stridono col risultato finale della gara di Coppa Italia, che vede i nerazzurri tornare a casa solo con un pareggio. Un ragionamento simile si può applicare ai dati che concernano i tiri. 12 tiri totali per il Milan e ben 18 per l’Inter. Per la squadra di Conceicao sono 4 le conclusioni nello specchio della porta, mentre per quella di Inzaghi 7. Nonostante le numerose occasioni, tenendo in considerazione anche i 7 calci d’angolo, i nerazzurri sono riusciti a trovare un solo gol. Decisamente poco in rapporto ai potenziali numeri.