Panucci elogia: «Inter brava a gestire i momenti complicati»

Il primo atto di Milan-Inter finisce in pareggio. La prima sfida di Coppa Italia tra le due milanesi termina 1-1. Di seguito il commento di Christian Panucci riguardo il match.

MATURITÀ – L’Inter, contro il Milan, disputa una buona partita nonostante i numerosi cambi di formazione rispetto al match giocato in campionato contro l’Udinese. Ospite su Sport Mediaset, Christian Panucci ha parlato in questi termini riguardo i nerazzurri: «Lo spirito di gruppo nonostante le assenze è stato positivo. Nel primo tempo i ritmi sono stati bassi. L’Inter però ha avuto sempre la concentrazione giusta malgrado l’esser passata inizialmente in svantaggio. La squadra di Inzaghi poi è riuscita ad alzare la qualità del gioco, il palleggio per arrivare poi al gol. I nerazzurri hanno raggiunto questa maturità che la rendono brava nel gestire tutti i momenti».

Inter-Milan, ritorno da vivere con tante emozioni

LA SFIDA – L’Inter ha agguantato ancora una volta un derby dopo esser passata in svantaggio. Il Milan rimane ad oggi la squadra che i nerazzurri hanno sofferto di più in questa stagione, se si considerano i 4 incontri che le due compagini hanno disputato nell’annata. Si prospetta, di conseguenza, un derby di ritorno tutto da vivere per i tifosi delle due squadre.