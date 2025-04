Milan-Inter 1-1, Calhanoglu in cattedra 8! Frattesi in confusione: le pagelle

L’Inter pareggia 1-1 contro il Milan per l’andata di semifinale di Coppa Italia giocata a San Siro. Male la prestazione di Davide Frattesi nel corso del primo tempo, al di sotto la sufficienza. Calhanoglu il migliore in campo, pareggia i conti. Anche Correa positivo. Di seguito le pagelle del match.

JOSEP MARTINEZ 6 – Giustificata la scelta di Inzaghi di puntare su di lui come portiere titolare di Coppa (Italia). Poco colpevole sul gol di Abraham (più responsabilità della difesa), anche se avrebbe potuto fare qualcosa in più. Per il resto solita sicurezza tra i pali, con i piedi e soprattutto nelle uscite.

Milan-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5 – Comincia bene la partita, di supporto a Dumfries sulla fascia si oppone più volte a Leao e nel primo tempo supera in velocità Theo Hernandez subendo anche un fallo. L’errore in marcatura su Abraham però costa caro a lui e a tutta la squadra.

– dal 59′ Benjamin Pavard 6 – Entra bene in partita, contribuisce insieme ad Acerbi a offrire sicurezza a tutta la retroguardia.

STEFAN DE VRIJ 6 – Torna dall’infortunio e gioca subito titolare mettendo in mostra l’ennesima prestazione solida e da leader difensivo.

– dal 79′ Francesco Acerbi S.V. –

ALESSANDRO BASTONI 6,5 – Altra grande prestazione difensiva e di personalità, cresce e guadagna di consapevolezza partita dopo partita.

Milan-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5 – Leao lo mette in difficoltà sulla fascia e lo costringe ad arretrare, spinge poco e sulla fascia Bisseck e Frattesi

DAVIDE FRATTESI 4,5 – Il primo tempo purtroppo è un disastro. Si intestardisce in fase offensiva e perde due palloni sanguinosi a centrocampo.

– dal 59′ Henrikh Mkhitaryan 6 – Comincia la partita in panchina, poi però viene chiamato in causa da Inzaghi per sostituire l’insufficiente Frattesi. L’armeno offre uno spunto in più e soprattutto frizzantezza al centrocampo.

HAKAN CALHANOGLU 8 – Partita intelligente e di sostanza, la condizione fisica migliora di partita in partita e si vede anche negli interventi difensivi. Il gol del pareggio è di un’importanza fondamentale per tanti motivi, trascinatore.

NICOLO BARELLA 5,5 – Si perde anche lui nelle scelte in fase di costruzione e in attacco non contribuisce alla creazione di manovre offensive, le scelte sono tutte discutibili.

CARLOS AUGUSTO 5,5 – Spinge poco sulla fascia, non impensierisce per nulla i rossoneri. Oggi male sulle fasce

– dal 59′ Nicola Zalewski 6 – Perde qualche tempo di gioco soprattutto nei cross, quasi tutti imprecisi. Ma spinge più del brasiliano sulla fascia e dopo il suo ingresso arriva il gol del apreggio.

Milan-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5,5 – Inzaghi non ha altra scelta che schierarlo titolare, anche se ne avrebbe fatto a meno soprattutto in questa fase della stagione.

JOAQUIN CORREA 6 – Poco pericoloso in fase offensiva, ma importante nel ruolo di “collante” tra centrocampo e attacco. Il suo contributo anche in fase difensiva è importante e per nulla scontato. Più convincente rispetto il suo compagno di reparto.

– dall’89’ Tomas Berenbruch S.V. –

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Al termine del primo tempo individua i cambi da fare anche se due sono quasi obbligati: fuori Frattesi e Bisseck e dentro Mkhitaryan e Pavard. Anche l’ingresso di Zalewski offre spunti più interessanti rispetto di Carlos Augusto, ma tutto sommato dopo le sostituzioni arriva il gol del pareggio.