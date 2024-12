Bayer Leverkusen-Inter, a -3 Inzaghi ha già una certezza… e mezza!

Dopo il Parma la squadra di Simone Inzaghi si butta nuovamente a capofitto nella preparazione di un’altra sfida. Martedì c’è Bayer Leverkusen-Inter e il mister trova già una certezza e mezza.

PREPARAZIONE – Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno avuto solo una nottata per esultare dopo la vittoria in campionato contro il Parma. Poi la guardia è tornata alta, anzi altissima, perché martedì c’è già un’altra importante sfida da affrontare. La Champions League impone Bayer Leverkusen-Inter, per la quale i nerazzurri dovranno anche lasciare Milano e aggiungere le fatiche del viaggio. Mister Inzaghi ha pochissimo tempo a disposizione per preparare la trasferta europea, ma ha dalla propria parte buone notizie dall’infermeria, oltre che dal resto dei suoi uomini in campo.

Le certezze di Inzaghi per Bayer Leverkusen-Inter

LE SCELTE – I nerazzurri godono di un ottimo punteggio in Champions League e non è da escludere che anche in occasione di Bayer Leverkusen-Inter Inzaghi scelga di optare per un turnover più o meno ampio. Qualunque sia la decisione definitiva sulla formazione, l’importante per l’allenatore sarà avere più uomini possibili a disposizione, anche in vista degli impegni futuri. Per questo le notizie che sono giunte da Appiano Gentile quest’oggi regalano ottime opzioni al mister piacentino.

QUASI DUE – La prima certezza di Inzaghi ruota intorno ad Alessandro Bastoni, che nel corso del secondo tempo di Inter-Parma aveva fatto suonare un fastidiosissimo allarme infortunio. Fortunatamente il difensore non ha avuto la necessità di sottoporsi ad esami strumentali, ma anzi ha svolto il consueto allenamento di scarico all’indomani della sfida. Bastoni, dunque, sarà a disposizione per Beyer Leverkusen-Inter, come dovrebbe esserlo anche Francesco Acerbi. Il rientro del difensore, che finora ha svolto lavoro differenziato rispetto al gruppo, resta la “mezza” certezza di Inzaghi. Domani, infatti, è previsto il reintegro insieme al resto dei compagni e, se i piani saranno rispettati, solo allora l’allenatore potrà trovare un’altra sicurezza in difesa.