Milan-Inter Women, le convocate di Piovani per il derby di San Siro!

Domani pomeriggio Milan-Inter Women a San Siro, per una storica prima volta. Ecco le nerazzurre convocate da mister Piovani per la stracittadina milanese.

MATCH STORICO – Milan-Inter Women si prepara a scrivere la storia. Domani pomeriggio, per la prima volta nella storia, il derby femminile della Madonnina sarà ospitato nella suggestiva cornice di San Siro. L’importante notizia è stata resa nota pochi giorni fa, accolta dall’entusiasmo di tifosi e calciatrici. Le ragazze di Gianpiero Piovani arrivano al big match, che avrà inizio alle ore 14.30, in un momento particolarmente positivo.

IL MOMENTO – Prima del turno di stop per via delle Nazionali, che ha preceduto Milan-Inter Women, le nerazzurre hanno battuto in campionato il Napoli trovando l’ennesimo successo della stagione. La sfida della dodicesima giornata di Serie A Femminile sarà fondamentale per restare nella parte più alta e calda della classifica, con una serie di squadre che hanno sfruttato l’anticipo per portarsi avanti. Piovani, allora, chiama in causa tutte le sue nerazzurre a disposizione: ecco di seguito tutte le ventisei calciatrici convocate dal mister per Milan-Inter Women.

Milan-Inter Women, la lista delle nerazzurre convocate da mister Piovani

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir;

3 Katie Bowen;

4 Sofie Junge Pedersen;

5 Ivana Andrés;

6 Irene Santi;

7 Haley Bugeja;

8 Matilde Pavan;

9 Elisa Polli;

10 Ghoutia Karchouni;

12 Alessia Piazza;

13 Beatrice Merlo;

14 Chiara Robustellini;

15 Annamaria Serturini;

17 Beatrix Fördős;

20 Marie Detruyer;

21 Martina Tomaselli;

23 Lina Magull;

24 Marija Ana Milinkovic;

25 Paola Fadda;

27 Henrietta Csiszàr;

28 Hillary Diaz;

31 Tessa Wullaert;

33 Elisa Bartoli;

36 Michela Cambiaghi;

94 Rachele Baldi;

99 Loreta Kullashi.