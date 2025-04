Calhanoglu: «Inter, bene non perderla. Ora testa soltanto al Parma!»

Hakan Calhanoglu si è pronunciato al termine di Milan-Inter, sfida terminata con il punteggio di 1-1. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Hakan Calhanoglu si è così espresso a Canale5 nel post-partita di Milan-Inter, sfida conclusasi per 1-1: «Partita equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, dopo aver subìto un gol che non dobbiamo concedere siamo stati bravi a non mollare. Importante, alla fine, non perdere perché ci sarà il ritorno. C’è tempo per la seconda partita, ora ci dobbiamo concentrare sul Parma. Stiamo puntando un obiettivo molto importante, poi penseremo alla Coppa Italia».