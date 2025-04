Mourinho perde la testa nel derby. Mani in faccia: prende per il naso l’avversario!

Il derby di Istanbul tra Fenerbahçe e Galatasaray, valido per i quarti di finale della Coppa di Turchia, si è concluso con un episodio che sta facendo discutere: José Mourinho ha avuto un acceso scontro con il tecnico avversario Okan Buruk.

CI RISIAMO – L’episodio è solo l’apice di una partita giocata in un’atmosfera rovente. Il Galatasaray si è imposto per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen, ma il match è stato caratterizzato da numerosi scontri fisici e ben tre espulsioni nel finale: due per il Galatasaray e una per il Fenerbahce. Al termine del match, José Mourinho ha perso la calma e, in un gesto poco sportivo, ha afferrato il collega per il naso e lo ha spinto a terra. Un episodio che ha immediatamente infiammato le polemiche. Buruk, pur non nascondendo il disappunto per quanto accaduto, ha cercato di minimizzare l’incidente: «Dovevamo darci la mano, e invece ha usato la sua per stringermi il naso da dietro. Non è un gesto elegante, ma resta cosa di campo; non voglio dargli troppa importanza». Un atteggiamento distensivo che, però, non è stato condiviso da tutti.

La reazioni post-partita, parla anche Icardi

ALTRO EX INTER – Molto più duro il commento di Mauro Icardi. L’attaccante argentino del Galatasaray, che ha seguito la partita dalla tribuna, ha postato sui social il video del gesto di Mourinho, accompagnandolo con un commento ironico: «Non giocano solo a pallamano, fanno anche pugilato!!!». Non è la prima volta che José Mourinho finisce al centro di polemiche per il suo atteggiamento sopra le righe.