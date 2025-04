Luis Henrique, tutto porta all’Inter: a San Siro spunta un indizio di mercato!

Questa sera non si parla solo di campo a San Siro, In occasione di Milan-Inter spunta un interessante indizio legato al mercato nerazzurro e al nome di Luis Henrique.

NON SOLO CAMPO – Tra pochi minuti avrà inizio il primo del doppio confronto di Coppa Italia tra Inter e Milan. Ma questa sera i riflettori di San Siro non sono puntati solo sulla semifinale e sui protagonisti impegnati in campo. La scena, infatti, potrebbe essere rubata da un indizio legato al mercato nerazzurro e al futuro di Luis Henrique. L’attaccante classe 2001 dell’Olympique Marsiglia è uno dei nomi più chiacchierati sul fronte Inter negli ultimi giorni e ritorna, a sorpresa anche in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Inter vicina a Luis Henrique? A San Siro spunta un interessante indizio di mercato!

PRESENZA – A lanciare l’indiscrezione è Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, che a pochissimo dal fischio d’inizio di Milan-Inter svela la presenza di Medhi Benatia a San Siro. L’ex calciatore della Juventus e attualmente direttore sportivo del club francese assisterà alla semifinale d’andata di Coppa Italia. La presenza di Benatia non può che insospettire in ottica mercato, considerando che il club nerazzurro negli ultimi tempi sta dialogando col Marsiglia proprio per provare a portare a Milano Luis Henrique.