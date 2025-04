De Grandis: «Milan-Inter, focus Inzaghi sui 180′. Avvertito mancanze»

Né vincitori né vinti nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Al termine di Milan-Inter Stefano De Grandis commenta l’atteggiamento delle due squadre e interpreta le scelte di Simone Inzaghi.

LA DIFFERENZA – Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, commenta il finale di Milan-Inter: «La squadra nerazzurra adesso è nel pieno snodo della stagione, con tante partite una dietro l’altra. Inzaghi ha messo alcune alternative per gestire questa partita, per poi vedere cosa succede al ritorno anche guardando ai risultati nelle altre competizioni. Secondo me l’Inter ha giocato questa partita pensando di più ai 180′, mentre il Milan aveva bisogno della reazione immediata. Infatti nel primo tempo la squadra che è partita meglio è stata quella di Conceicao, a parte qualche occasioncina per i nerazzurri».

Milan-Inter, dalle assenze all’atteggiamento: l’analisi di De Grandis

GIUDIZIO – Stefano De Grandis prosegue al termine di Milan-Inter, evidenziando: «Il centrocampo titolare e quello alternativo nerazzurro fanno due squadre e due sport diversi. Frattesi a me piace tanto, se fosse nella Roma farebbe otto gol. L’Inter palleggia, ma lui non è un palleggiatore. Oggi Frattesi ha sbagliato tanti passaggi e non ha fatto bene. Secondo me i nerazzurri oggi hanno sentito la mancanza del centrocampo titolare. L’assenza di Mkhitaryan, di Dimarco e Dumfries, che toglie la proporzione sui lati, e quella di Lautaro Martinez. È vero che Inzaghi ha una grande rosa però le assenze, anche studiate dall’allenatore nerazzurro, hanno un po’ pesato contro il Milan stasera». Questo il pensiero generale espresso dal giornalista guardando alla prestazione delle due avversarie in Coppa Italia.