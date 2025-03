Frattesi, un finale di stagione con il sorriso! In estate il mercato

L’Inter si prepara ad affrontare la questione legata a Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro è tornato a sorridere in campo. Adesso però servirà un ultimo step in vista del rush finale in Serie A, Champions League e Coppa Italia.

GOL – Davide Frattesi a metà: tra un addio voluto a gennaio, a un sogno nerazzurro. Il centrocampista nerazzurro, dopo il periodo buio, pare sia tornato a sorridere con il gol segnato contro l’Udinese e che di fatto è servito per la vittoria contro i friulani. Adesso però, servirà tenere alto il morale per l’ultima parte di stagione per poi rinviare a luglio tutto il resto. Il gol segnato a San Siro contro l’Udinese, è stato come un urlo liberatorio dopo tre mesi passati in sordina e con qualche macigno sulle spalle. Ad aggiungere mistero sulle sue reali condizioni, sono state le dichiarazioni al termine della partita. Il pensiero per la nonna è stato probabilmente una delle cause che l’hanno fatto faticare.

Frattesi, ora il gol: a luglio futuro e mercato

MERCATO – Discorso diverso invece per quanto riguarda il mercato. Dopo l’interesse della Roma e del Napoli a gennaio, l’Inter ha deciso di rinviare in estate tutti i discorsi legati alla cessione. Il club, con Marotta e Ausilio, hanno fatto capire sia al giocatore che al suo entourage di non alzare nessun muro in estate e di ascoltare le eventuali offerte. A questo però si aggiunge anche la richiesta dell’Inter che non vuole fare sconti. Il costo del cartellino è stato fissato intorno a 45 milioni di euro, con i nerazzurri che non andranno al ribasso. Da Viale della Liberazione si aspettano possa partire un asta in Serie A, con l’ex Sassuolo che ha dato alla Roma il suo gradimento.