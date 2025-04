ESCLUSIVA IN – Budel: «Conta più per il Milan che per l’Inter! E Arnautovic…»

Alessandro Budel, ex giocatore in Serie A di Parma, Cagliari e Brescia e oggi apprezzato talent di DAZN, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Poi qualche battuta sulla corsa scudetto e su alcune alternative nerazzurre, come Marko Arnautovic.

Budel, domani quarto derby di Milano della stagione. Psicologicamente, anche in virtù dei precedenti derby e del prosieguo della stagione, può pesare più per l’Inter che per il Milan? Perdere ancora potrebbe incidere anche sul cammino nelle altre competizioni?

Credo che possa incidere più per il Milan perché è una sorta di ultima spiaggia. Obiettivamente è stata una stagiona fallimentare e anche se l’Inter dovesse uscire dalla Coppa Italia avrebbe comunque ancora due competizioni stra-importanti sulla quale puntare. Quindi questo doppio confronto lo ritengo molto più importante per il Milan che per l’Inter.

In che modo il Milan in questa stagione sta diventando la bestia nera dell’Inter? Dove, secondo te, i nerazzurri soffrono particolarmente il Milan?

Secondo me l’Inter soffre questa capacità di essere aggressivo che ha il Milan. Il Milan è una squadra che in queste partite riesce ad esaltarsi e riesce comunque a rimanere stretta e corta e a giocare partite importanti. Il Milan, a mio parere, rimane comunque una squadra al livello di organico la seconda o la terza forza del campionato. L’Inter soffre questa qualità nelle ripartenze. Cerca di fare la partita ma soffre appunto le ripartenze dei rossoneri.

In campionato è ormai lotta tra Inter e Napoli. Budel, il prossimo turno, con i nerazzurri a Parma e il Napoli a Bologna, può diventare decisivo?

Il turno è importante ma non decisivo. Per il Napoli sarà più complicato perché giocherà a Bologna, visto che la squadra di Vincenzo Italiano è una squadra ostica e soprattutto in casa è veramente temibile. Anche per l’Inter ci sarà una partita comunque insidiosa a Parma, che ha l’obbligo di salvarsi.

Inzaghi ha ricevuto buone risposte sabato dalle alternative, come Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Ma ci metterei pure Carlos Augusto, ormai una sicurezza. Quanto può contare il contributo di queste figure da qui al termine della stagione, viste anche le tante competizioni?

Ritengo che Arnautovic è forse l’attaccante sulla quale il Milan sarebbe dovuta andare subito, invece di lasciarlo all’Inter. Sta dimostrando tutte le sue qualità. Frattesi è un altro giocatore importante ed è un potenziale titolare. Stessa cosa Carlos Augusto, altro acquisto azzeccato. In questo periodo, l’Inter credo abbia una forza importante in panchina e se non hai squadra lunga fai fatica a competere su tutti i fronti.

Si ringrazia Alessandro Budel per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.