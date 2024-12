Paz all’Inter erediterebbe un ruolo preciso: osservato speciale! – TS

Stasera Inter-Como sarà la partita anche per osservare da vicino Nico Paz. Il talento argentino piace alla dirigenza nerazzurra, che ne ha già individuato il ruolo.

OBIETTIVO DI MERCATO – Le qualità di Nico Paz non sono sicuramente passate inosservate, tant’è che lo stesso Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Como, ha voluto spendere qualche parolina sul talentino argentino classe 2004. Nato a Tenerife ma naturalizzato argentino, Paz sta facendo grandissime cose in questa sua prima esperienza italiana: due gol e quattro assist in 15 partite. Fortemente voluto da Cesc Fabregas, il ragazzo è arrivato dal Real Madrid per circa sei milioni di euro. Oggi il suo valore è più che triplicato. A proposito delle Merengues, la società spagnola si è riservata anche un diritto di recompra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. L’Inter ci pensa e gli stessi dirigenti di Viale della liberazione lo hanno messo nel mirino per la prossima finestra di mercato estiva.

Paz osservato speciale: oggi San Siro lo ammirerà in Inter-Como

GIOCATORE DUTTILE– Il talento argentino è stato monitorato dagli osservatori nerazzurri in queste partite. Nella manovra offensiva del Como è uno degli elementi chiave poiché gioca da trequartista dietro le punte. Ed è su questo tipo di giocatore che la dirigenza nerazzurra si sta concentrando. Ossia su un giocatore duttile capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Ma all’occorrenza potrebbe anche sostituire Henrikh Mkhitaryan e giocare da mezzala.

