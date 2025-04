L’Inter deve ancora trovare la giusta mentalità per il Milan

Milan-Inter di Coppa Italia non è un incrocio banale, in particolare per i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi infatti in questa stagione non sono ancora riusciti a trovare la chiave mentale per gestire i derby,

COPPA COME ULTIMO ESAME – Può far strano sentirlo dire arrivati ad aprile, ma l’Inter in questa stagione non ha ancora trovato il giusto atteggiamento mentale per affrontare il Milan. Qualcosa che viene prima della tattica e delle giocate individuali. Ci sono già stati tre incroci tra le due squadre, eppure siamo ancora in un certo senso al primo passo. Per questo la Coppa Italia diventa un esame. L’ultimo esame, visto che dopo non ci saranno altri incroci specifici.

QUESTIONE DI APPROCCIO – L’Inter finora non ha ancora vinto un derby, ma questa è solo una consequenza del problema di cui parliamo. La squadra non ha saputo approcciare le gare nel modo corretto, e questo ha finito per compromettere i risultati. Non bastassero appunto i risultati, due sconfitte e un pari, a far comprendere la delicatezza la situazione, analizzare la consequenzialità dei tre incroci tra nerazzurri e rossoneri rende molto chiaro quanto l’Inter sia stata fino ad ora incapace di gestire questa sfida in particolare.

Derby, l’Inter alla prova mentale: in Coppa Italia un altro esame

I PRECEDENTI – Il derby di andata in campionato è stato nettamente il peggiore. L’Inter, sostanzialmente, non è scesa in campo, credendo di aver già vinto senza bisogno di giocare. Nemmeno il gol subito nei primi minuti e le ripetute occasioni successive hanno svegliato la squadra, che ha finito per perdere. Proprio per questo prima del secondo derby, quello di Supercoppa, tutti in casa nerazzurra parlavano di lezione imparata e voglia di rivalsa. In campo però non è andata così. L’Inter si è fatta sorprendere ancora, tanto che nemmeno un vantaggio di due gol è servito a evitare la sconfitta. Ma ancora nel derby di ritorno in campionato l’Inter non ha saputo trovare la giusta chiave. Lo ha sottolineato anche Inzaghi in conferenza come in quel caso l’atteggiamento sia stato sbagliato, timoroso e rinunciatario. Nemmeno le due sconfitte hanno dato la carica per trovare la svolta. Un fatto che ha causato un tempo regalato agli avversari, con un gol subito recuperato solo nei minuti finali. Come andrà quindi in Coppa Italia?

RISTABILIRE I CANONI – Va ricordato in primo luogo che quello di coppa è un doppio confronto. I ragionamenti quindi saranno diversi, specialmente per i primi novanta minuti. Lo stesso, l’Inter nello specifico ha qualcosa da dimostrare. Fino ad ora la squadra non è mai stata capace di interpretare il derby. Di gestire mentalmente il Milan. Gli errori sono stati diversi tra loro, ma il risultato è sempre stato il medesimo. Non ci si può permettere ancora di partire ad handicap. La Coppa Italia è un’occasione. L’occasione di ribadire la differenza di livello in campo. Di riprendersi mentalmente il derby. L’Inter saprà ritrovarsi?