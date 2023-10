Inter meno vuota nonostante Cuadrado: oggi i primi rientri!

Una delle notizie di oggi è l’infortunio di Cuadrado, che salterà Torino-Inter. Per Inzaghi, al contrario, c’è la buona notizia che oggi sono cominciati i rientri dei sedici nazionali, in attesa delle altre partite.

APPIANO GENTILE SI RIEMPIE – Oggi allenamento pomeridiano per l’Inter, che ritrova i primi calciatori reduci dalle nazionali. Non c’è Juan Guillermo Cuadrado, complice il riacutizzarsi dell’infortunio. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi fa il punto: «Alcuni giocatori sono già rientrati. Questo pomeriggio sono tornati al centro sportivo Yann Sommer, i due olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij più Hakan Calhanoglu. Si vanno ad aggiungere a chi era già qui, poi domani tutti gli italiani più Benjamin Pavard, Marcus Thuram e Kristjan Asllani. Bisogna vedere cosa succederà stasera, in particolare con l’Italia che ne ha tanti. Giovedì bisogna vedere – anche qui – i sudamericani e in particolare Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Simone Inzaghi aspetta il ritorno del suo bomber, che però dovrà tornare in condizioni giuste per affrontare il Torino, una trasferta particolarmente complicata per l’Inter. Saranno serate davanti alla TV per Inzaghi e il suo staff, ma intanto Sommer, de Vrij, Dumfries e Calhanoglu sono già tornati». È al momento in campo Asllani in Albania-Bulgaria, 1-0 all’intervallo.