Cuadrado, infortunio ricaduta: ecco quando l’Inter può riaverlo

C’è purtroppo da registrare un nuovo stop per Cuadrado. Il laterale colombiano ha visto riacutizzarsi l’infortunio che lo aveva frenato nella precedente sosta per le nazionali e l’Inter lo perderà ancora una volta.

ALTRO STOP – Proprio quando per Juan Guillermo Cuadrado sembrava passato il peggio arriva un nuovo rallentamento. L’infortunio già segnalato a settembre si è ripresentato, di fatto una ricaduta. E per fortuna l’Inter era riuscita a evitare che andasse in nazionale. Si tratta di un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine achilleo sinistro, che lo aveva frenato poco più di un mese fa. Dopo aver giocato il primo tempo di Colombia-Venezuela era uscito e aveva saltato la seguente partita contro il Cile. Poi, rientrato all’Inter, non ha giocato per sei partite andando in panchina contro Milan e Benfica. Cuadrado è riapparso al 55′ di Inter-Bologna, per trentacinque minuti più recupero. Ora starà di nuovo fermo.

FUORI PER QUANTO? – Il programma riabilitativo predisposto per Cuadrado lo terrà fuori sicuramente per Torino-Inter di sabato. Considerato che sarà rivalutato la prossima settimana, è presumibile che salti anche la partita col Salisburgo di martedì 24, in Champions League. È una possibilità, ma bisognerà capire se le sue condizioni lo permetteranno, che ci sia contro la Roma domenica 29, nel big match e prima da ex per Romelu Lukaku. Altrimenti bisognerà attendere la prima di novembre, sabato 4 a Bergamo contro l’Atalanta. Finora Cuadrado ha giocato quattro spezzoni di partita per un totale di 97′, sempre in Serie A e mai da titolare.