Carlos Augusto presenza fissa in difesa. L’uomo in più dell’Inter

Carlos Augusto è diventato il tuttofare per eccellenza di Simone Inzaghi e della sua Inter. I dati fanno capire il suo apporto non solo da esterno, ma anche da difensore centrale.

DOPPIO RUOLO – Alcuni giocatori, pochissimi in realtà, riescono ad essere duttili in carriera. Per un allenatore questa caratteristica è fondamentale, perché vuol dire che il calciatore sa adattarsi a qualsiasi richiesta. Simone Inzaghi il suo uomo ovunque lo ha trovato, non è Matteo Darmian che pure ha sorpreso in queste stagioni. Si tratta di Carlos Augusto, che ormai lo si sta vedendo molto di più da difensore centrale che da esterno. Utilizzato per la prima volta a Napoli in quel ruolo, il tecnico piacentino ha visto nel brasiliano delle capacità spaventose e la fiducia sta venendo ripagata. Potenza fisica, velocità e posizionamento da difensore navigato, meglio di così non può fare. In Verona–Inter, ultima giornata di campionato, Carlos Augusto sostituirà ancora Alessandro Bastoni e inizierà da dietro con Federico Dimarco davanti. Giocherà la sua ottava partita in questo ruolo, nelle precedenti 35 presenze ha ricoperto il ruolo di esterno. Con l’arrivo di Tajon Buchanan e il suo spostamento a sinistra Inzaghi ha cominciato a preferire l’ex Monza nel terzetto a protezione di Yann Sommer. I risultati, si può tranquillamente dire, sono favorevoli per proseguire in questo modo.