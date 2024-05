IN – Giay, ritorno di fiamma con l’Inter? Contatti con altri club

Mentre si cerca di capire la linea societaria che deciderà di seguire Oaktree, si continuano a osservare giocatori interessanti che possono andare ad aiutare la causa nerazzurra specialmente in ottica futura. Uno di questi è Agustin Giay del San Lorenzo. Anche se al momento non ci sono contatti in corso, come confermano fonti vicine al giocatore in esclusiva alla redazione di Inter-News.it.

CENTROCAMPISTA FUTURIBILE – Agustin Giay, esterno destro 20enne del San Lorenzo, è uno dei più interessanti prospetti del calcio argentino. Tanto da aver attirato anche gli osservatori dell’Inter, per capire se sia un elemento valido da inserire nella rosa nerazzurra in vista anche e soprattutto del futuro. Sebbene, come detto, si tratti di un giovane talento, al momento il club nerazzurro non sembra voler affondare il colpo, specialmente ora che Oaktree ha rilevato il controllo della società e restano ancora da capire i piani per il calciomercato.

Giay, (per ora) niente Inter: la conferma

NESSUN CONTATTO – Proprio a tale proposito la redazione di Inter-News.it ha contattato fonti vicine allo stesso Agustin Giay. Con la conferma che l’Inter non sta parlando con l’entourage del giocatore. Niente futuro in nerazzurro al momento, dunque, per l’argentino, che resta comunque tra i giocatori osservati da parte dello scouting nerazzurro. Il tutto mentre si cerca di capire il futuro della fascia destra, con la situazione Denzel Dumfries ancora da risolvere e l’interessamento per altri giovani profili interessanti come Amar Dedic del Salisburgo o Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, tanto per citarne due.

FUTURO IN EUROPA – Giusto per far capire ulteriormente il valore di Agustin Giay, il suo futuro potrebbe comunque essere in Europa, seppur non all’Inter. Contatti avviati, infatti, con Chelsea e Atlético Madrid, che si contenderanno il giocatore nella prossima finestra di mercato. Due big europee pronte ad accaparrarsi uno dei talenti osservati anche dai nerazzurri.