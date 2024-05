Inter-Oaktree, comunicazione chiara! Si sbloccano due rinnovi? – SI

L’Inter è ufficialmente passata da Zhang a Oaktree ma con la garanzia dello stesso management che ha finora assicurato competitività e vittorie. Le intenzioni del fondo americano vengono per ora confermate con uno scatto insieme a due dirigenti nerazzurri. Tancredi Palmeri su Sportitalia spiega cosa avverrà nei prossimi giorni

INTENZIONI CHIARE – L’Inter saluta Steven Zhang dopo sette anni e accoglie Oaktree che proprio oggi è subentrato alla presidenza del club nerazzurro. Il fondo americano, come già si era detto, ha tutte le intenzioni di rimanere alla guida dell’Inter, proseguendo il lavoro con lo stesso management che tanto bene ha fatto in questi ultimi anni. La prima riunione operativa è già andata in scena, come sottolinea Tancredi Palmeri: «Tutto poi è abbastanza provvisorio, nel senso che le parole lasciano il tempo che trovano. Tuttavia, farsi vedere in questo incontro insieme a Marotta e Antonello diciamo che è una comunicazione abbastanza chiara. Vediamo se nei fatti verrà rispettato».

Inter, ecco cosa avverrà nei prossimi giorni con Oaktree alla guida

PROCEDURE – Palmeri prosegue spiegando quale sarà adesso la procedura: «La gestione straordinaria del club non è più possibile visto che i membri di Suning non possono più sedere al Consiglio di Amministrazione. In seguito procedura vuole che si dimettano i due membri di Oaktree ma solo per fare eleggere un nuovo Consiglio di Amministrazione e da lì si potrà procedere con i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella per esempio».

RINNOVI – Ricordiamo che sia il contratto dell’argentino che quello dell’italiano hanno una scadenza piuttosto lunga, ovvero giugno 2026, motivo per il quale la società non ha alcuna fretta, forte della volontà dei due calciatori che a più riprese hanno sottolineato di voler proseguire all’Inter. Inoltre, si sta già discutendo del rinnovo meritatissimo di Simone Inzaghi con adeguamento dell’ingaggio. Tutte operazioni prioritarie ma non urgenti, per cui è plausibile che si sblocchino solo dopo l’insediamento completo di Oaktree.