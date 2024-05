FOTO – Inter, nuova era: prima riunione tra Oaktree e due dirigenti

L’Inter è diventata ufficialmente ‘americana’ con il passaggio da Zhang a Oaktree avvenuto proprio oggi. Antonello e Marotta sono già al lavoro con i rappresentanti del fondo americano che hanno tutte le intenzioni di andare avanti con lo stesso management. Ecco la prima foto della ‘nuova’ Inter

NUOVA ERA – L’Inter saluta Steven Zhang e accoglie la nuova proprietà, ovvero quella del fondo americano Oaktree. Il passaggio è avvenuto in giornata, come ormai si sapeva da tempo, per la mancata restituzione del debito da parte dell’ormai ex presidente cinese. Oaktree, nel comunicato diramato nel pomeriggio odierno, ha precisato di avere tutte le intenzioni di andare avanti con lo stesso management che tanto bene ha lavorato finora.

Inter, prima riunione operativa del management con la nuova proprietà targata Oaktree

PRIMI CONTATTI – La prima riunione operativa tra i rappresentati di Oaktree e i due dirigenti principali dell’Inter, ovvero Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, è già avvenuta come testimonia una foto pubblicata su Twitter da Fabrizio Biasin. Nello scatto, insieme ad Antonello e Marotta, posano anche Katherine Ralph, Oaktree’s Global Opportunities strategy Managing Director e Alejandro Cano, Co-Head of Europe for Oaktree’s Global Opportunities strategy.

Da sinistra: – CEO Corporate Alessandro Antonello.

– Oaktree's Global Opportunities strategy Managing Director Katherine Ralph.

– Managing Director and Co-Head of Europe for Oaktree's Global Opportunities strategy Alejandro Cano.

– CEO Sport Giuseppe Marotta La prima foto… pic.twitter.com/k6deNpX7j7 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 22, 2024

GARANZIA – La nuova Inter a stelle e strisce sta nascendo, ma con la garanzia di chi finora ha assicurato competitività, competenza e naturalmente vittorie. Nei prossimi giorni sarà più chiara anche la strategia che intende adottare Oaktree, a iniziare dai rinnovi di contratto più importanti, ovvero quelli di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. In seguito le mosse di mercato, sia in entrata che in uscita.