Thuram, Sabatini fa la vittima: «Ha scatenato odio! Inter rifletta»

Thuram è andato all’attacco nella giornata di ieri pubblicato un video attraverso i suoi social personali nel quale riportava una dichiarazione di Sandro Sabatini che ad agosto aveva bocciato il francese, definendolo un downgrade rispetto a Dzeko. Mentre nell’immediato il giornalista ha replicato in maniera simpatica, oggi adotta la strategia della vittima

CAMBIO STRATEGIA – Marcus Thuram non aveva certamente apprezzato il commento frettoloso e infondato di Sandro Sabatini che ad agosto aveva bocciato il francese e il suo acquisto da parte dell’Inter. L’attaccante nerazzurro non solo ha vinto Supercoppa italiana e scudetto della seconda stella, ma è stato anche tra i più decisivi dell’undici di Simone Inzaghi. Il video pubblicato dal numero 9 interista nella giornata di ieri ha inizialmente divertito il giornalista, ma la notte porta consiglio e oggi infatti cambia completamente repertorio.

Thuram, Sabatini fa la vittima lamentando messaggi di odio: ma il francese non ha fatto altro che citare le sue stesse frasi

ODIO – Thuram secondo Sabatini avrebbe scatenato messaggi di odio nei suoi confronti, peccato che il francese si sia semplicemente limitato a citare le sue stesse frasi: «A Thuram gli farei vedere che un uomo, un personaggio, un vip, una star da milioni di followers sui social con questa cosa qui smuove una tempesta di messaggi e di odio che secondo me, se l’avesse calcolata un minimo prima, lui stesso non avrebbe fatto quello che ha fatto».

RESPONSABILE – Sabatini, non contento, decide di esagerare mettendo in mezzo l’Inter, colpevole di non controllare abbastanza la comunicazione dei suoi tesserati: «È un episodio su cui secondo me anche la società dovrà riflettere perché lasciare la comunicazione social in maniera un po’ troppo giovanile, è un qualcosa che non credo sia tanto appropriato».