Ungheria-Svizzera 1-3… Con assist di Sommer a EURO 2024!

È appena terminata Ungheria-Svizzera, seconda partita degli Europei UEFA EURO 2024, con il punteggio di 1-3. Per Yann Sommer esordio vincente, con tanto di assist in pieno recupero per il gol della tranquillità.

DOPPIO VANTAGGIO – Quattro gol in Ungheria-Svizzera, con le due squadre che sono scese in campo dopo la gara di esordio degli Europei fra Germania e Scozia disputata ieri e terminata 5-1 per la nazionale teutonica. La partita si sblocca dopo solo 12 minuti, quando Kwadwo Duah supera la difesa dei magiari e a tu-per-tu con Gulacsi mette in rete lo 0-1: breve check al VAR per un possibile fuorigioco che però non c’è, vista la posizione regolare del giocatore elvetico. La Svizzera sembra essere più in palla e lo dimostra al 45′: questa volta è Aebischer – conoscenza dei tifosi della Serie A vista la sua militanza al Bologna – con un bel tiro da fuori a trovare lo 0-2 e il doppio vantaggio.

– Nella ripresa l’Ungheria prova a reagire e a cercare il gol che possa riaprire i giochi. Gol che arriva al minuto 66: palla al bacio di Szoboszlai per Varga che anticipa il suo marcatore e di testa buca un incolpevole Yann Sommer da distanza ravvicinata. Nel finale però è la Svizzera ad andare vicina al gol della tranquillità, specialmente all’89’ quando Gulacsi con un vero e proprio miracolo evita l’1-3 da calcio d’angolo. Gol che, per arrivare, ha bisogno solo di poco tempo in più: al 93′, infatti, con l’Ungheria proiettata in avanti per cercare il pareggio, Sommer fa un lancio lungo ed è un vero e proprio assist che Willy Orban respinge male e Breel Embolo deve solo sfruttare con un pallonetto per chiudere la gara.