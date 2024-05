Thuram, Sabatini replica: «Grazie!» Poi: «Downgrade Zhang-Oaktree?»

Thuram ha pubblicato nel pomeriggio un video nel quale riprendeva una vecchia dichiarazione di Sandro Sabatini che lo definiva un downgrade rispetto a Dzeko. Il giornalista replica al numero 9 dell’Inter, approfittandone per dire la sua sulla questione Zhang-Oaktree

RINGRAZIAMENTO – Marcus Thuram si è legato al dito la sentenza certamente frettolosa di Sandro Sabatini che ad agosto, ancor prima di vederlo seriamente all’opera, aveva bocciato il suo acquisto da parte dell’Inter. L’attaccante nerazzurro lo cita in un video, ma il giornalista reagisce apparentemente con orgoglio: «Non sono mai stato così contento, improvviso anche questo video perché devo ringraziare Marcus Thuram che ha citato la mia frase ormai storica: sono tutti downgrade. Quando dicevo ad agosto che l’Inter aveva preso giocatori che non rimpiazzavano al meglio quelli partiti. Questo è un giorno significativo perché c’è un passaggio epocale di proprietà da Zhang a Oaktree. Allora, al di là del buon umore che mette il video di Thuram, devo dire che c’è un link che si chiama Beppe Marotta e Ausilio».

SCELTE – Sabatini prosegue: «Quando c’è questo mercato, una decina di mesi fa, effettivamente a pensare che l’Inter stava migliorando la squadra non c’era nessuno, forse nemmeno Marotta e Ausilio. Sicuramente credevano di non peggiorarla, altrimenti non avrebbero fatto determinate scelte, alcune dettate dallo sliding doors per esempio di Lukaku che è cronaca, non narrazione mia».

COME IL TITANIC – Sabatini passa poi con disinvoltura da Thuram alla questione che sta tenendo banco in casa Inter, ovvero il passaggio da Zhang a Oaktree: «Adesso è un downgrade il passaggio da Zhang a Oaktree? A leggere i racconti fatti negli ultimi mesi su Zhang che era tranquillo, sereno e avrebbe pagato il debito uno dice: se poi non l’ha fatto cosa succede? Peggio? No, è esattamente la salvezza dell’Inter Oaktree. L’Inter con Zhang era il Titanic, Oaktree è stato il salvataggio di Zhang. In questa situazione è significativa la presenza di Marotta perché, come un grande politico, si è riposizionato. Appena è uscito il comunicato di Zhang aveva parlato di giornata tremenda per questioni finanziarie, poi avvicinandosi alla cena del Castello Sforzesco e probabilmente dopo un contatto con i nuovi proprietari si è spinto addirittura a dire che l’Inter alzava l’asticella perché è compito dell’Inter».

PRESIDENTE – Sabatini vede Marotta come il presidente dell’Inter, lamentando nello stesso tempo una comunicazione accondiscendente: «Complimenti perché Marotta di fatto, anche se negli ultimi mesi non è stato detto per via di un atteggiamento accondiscendente con Zhang, è stato il presidente. A livello politico è potente com’è giusto che sia e quindi fa il presidente al posto di Zhang che è in Cina. Ma soprattutto dà una serenità che a giudicare i conti era immotivata perché mettono paura per l’impressionante cumulo di debiti. Debiti che non erano compromettenti per l’iscrizione al campionato, erano conti difficili da sostenere per la famiglia Zhang».

FORTI – L’Inter, secondo Sabatini, ha dato prova di essere una società forte: «Ma provate a immaginare una situazione in cui, se non ci fosse stata una comunicazione serena e per certi versi fuorviante, nel senso che indirizzava verso altre questioni, ci sarebbe stato un conto alla scadenza che avrebbe inevitabilmente creato dei problemi. La dirigenza dell’Inter è stata straordinaria così come Inzaghi e la squadra. Ecco un esempio di società forte che non significa tanti soldi bensì manager bravi che interpretano il momento finanziariamente drammatico portando benefici alla squadra. Così l’Inter ha vinto lo scudetto, il problema dello stadio è stato dilazionato in sei mesi e poi ci sono i contratti dei dirigenti fino al 2027 e tra poco ci sarà il rinnovo di Lautaro Martinez senza paura a 10 milioni di euro».